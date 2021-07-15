Прошлую кампанию 21-летний испанец провел в Серии А на правах аренды. В следующем сезоне условия будут такими же, сообщает Goal.com.

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По информации издания, Милан будет платить Диасу зарплату в полном объеме. Предполагаемые расходы клуба оцениваются в 3 миллиона евро. Ожидается, что Браим возьмет 10-й номер, который принадлежал Хакану Чалханоглу.

Стоит заметить, что Милан пришлось пойти на условия Реала. "Россонери" хотели прописать опцию выкупа, но Мадрид отпустил своего игрока только в "сухую" аренду на два сезона.

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