Півзахисник Реала Браїм Діас зможе продовжити свої виступи у складі Мілана.

Минулу кампанію 21-річний іспанець провів у Серії А на правах оренди. У наступному сезоні умови будуть такими ж, повідомляє Goal.com.

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За інформацією видання, Мілан буде платити Діасу зарплату в повному обсязі. Передбачувані витрати клубу оцінюються в 3 мільйони євро. Очікується, що Браїм візьме 10-й номер, який належав Хакану Чалханоглу.

Варто зауважити, що Мілану довелося піти на умови Реала. "Россонері" хотіли прописати опцію викупу, але Мадрид відпустив свого гравця лише в "суху" оренду на два сезони.

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