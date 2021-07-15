Чалханоглу не видит проблемы в том, что он променял один миланский клуб на другой.

"Это нормально, что болельщики Милана расстроены, но я не первый и не последний. Многие игроки переходили из Милана в Интер и наоборот.

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Я хотел подумать о своем будущем, при всем уважении к Милану. За четыре года я много сделал для клуба, уважал всех, но сейчас у меня новая страница с Интером, и я должен с нетерпением ждать ее. Пиоли был единственным, кто очень хотел оставить меня в Милане. Я много раз разговаривал с ним, но он уважает мое решение", – приводит слова Чалханоглу Football Italia.

Добавим, что хавбек в прошлом розыгрыше Серии А провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 10 результативными передачами. Именно Хакан был лучшим ассистентом Милана, но летом он бесплатно присоединился к Интеру.

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