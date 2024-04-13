Италия, Серия А, 32-й тур

Лечче – Эмполи – 1:0

Гол: Сансоне, 90

Торино – Ювентус – начало матча в 19:00

Болонья – Монца – начало матча в 21:45

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В первом матче дня Лечче принимал Эмполи. Украинский полузащитник тосканцев Виктор Коваленко попал в заявку, но остался в запасе. Гости вышли вперед уже на 5-й минуте – Черри удачно подставил ногу после прострела с левого фланга. Однако после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за игры рукой. В середине тайма Доргу головой замыкал навес с углового, но кипер Эмполи потащил. Пикколи уже перед самым перерывом имел самый реальный шанс вывести Лечче вперед, но головой направил сферу в перекладину.

Вторая половина встречи прошла под аккомпанемент хозяев, однако из опасных моментов можно выделить разве удар головой от Баскиротто. На 70-й минуте Давиде Никола выпустил Коваленко, но украинец ничем особенным не запомнился. Все шло к ничьей, когда на последней минуте основного времени Пьеротти ворвался во вратарскую, обыграл защитника и отдал на Сансоне, который и принес Лечче победу. У Коваленко почти сразу был шанс отыграться, но он головой переправил мяч мимо ворот. Эмполи продолжает балансировать над зоной вылета.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ