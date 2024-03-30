Милан сумел обыграть Фиорентину (2:1) в 30 туре Серии А. Результат и обзор игры - в этой новости на "Футбол 24".

"Россонери" в случае победы могли увеличить отрыв от Ювентуса, который ранее проиграл Лацио. Фиорентина продолжает вести борьбу за зону еврокубков и набрать три очка было очень важной задачей.

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Милан начал игру очень активно. Уже на третьей минуте "россонери" заработали угловой. Жиру пробил, но мяч полетел выше ворот. Через небольшой промежуток времени Леау имел прекрасную возможность отличиться, пройдя с фланга. Португалец пробил и снова мяч не попал в створ ворот. Вингер Милана в первом тайме действовал остро и доставлял защитникам Фиорентины немало работы.

Самый опасный момент возник на 17 минуте. Томори пробивал головой, Терраччано парировал удар. Чуквуэзе попытался замкнуть, но Белотти вынес мяч из ворот. Фиорентина ответила двумя хорошими моментами в середине первого тайма. Майк Меньян сначала разобрался с ударом Белотти, а затем не дал Иконе отличиться в матче. "Россонери" превосходили "фиалок" в игре, но оставляли достаточно пространства сопернику, чтобы возникали острые моменты у их ворот.

Второй тайм начался фантастически. За шесть минут команды забили два мяча. Милан открыл счет с шедевральным пасом пяткой Леау на Лофтуса-Чика. Рубен стал третьим английским игроком в истории, забившим более пяти голов в сезоне за Милан. Буквально через несколько минут Данкан дальним ударом сравнял цифры на табло. Недолго хозяевам поля удавалось удерживать ничью. Фиорентина раскрылась, пошла атаковать большими силами и создала пробел, которым и воспользовался Милан. Быстрая контратака Леау вывела "россонери" вперед. На 63 минуте Белотти шикарным ударом проверил реакцию Меньяна. Француз вытащил мяч из-под перекладины.

6 - Ruben Loftus-Cheek (6 goals) became the third English player in the history of #Milan to score more than five goals in a #SerieA season, after Mark Hateley (7 in 1984/85 and 8 in 1985/86) and Jimmy Graves (9 in 1961/62). Advanced.#FiorentinaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 30, 2024

На 74 минуте снова Милан нашел пространство для контратаки. Пулишич реализовал свой шанс. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил гол. До финального свистка команды обменивались моментами, но забить никому не удалось. В итоге победа "россонери" со счетом 2:1.

Команда Пиоли благодаря победе набирает 65 очков и отрывается от Ювентуса на шесть пунктов. Фиорентина находится на 10 месте с 43 баллами.

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