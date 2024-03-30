Мілан зумів обіграти Фіорентину (2:1) у 30 турі Серії А. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

"Россонері" у разі перемоги могли збільшити відрив від Ювентуса, який раніше програв Лаціо. Фіорентина продовжує вести боротьбу за зону єврокубків і набрати три очки було дуже важливим завданням.

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Мілан розпочав гру дуже активно. Вже на третій хвилині "россонері" заробили кутовий. Жиру пробив, але м'яч полетів вище воріт. Через невеликий проміжок часу Леау мав чудову нагоду відзначитися, пройшовши з флангу. Португалець пробив і знову м'яч не влучив у площину воріт. Вінгер Мілана у першому таймі діяв гостро та доставляв захисникам Фіорентини чимало роботи.

Найнебезпечніший момент виник на 17 хвилині. Томорі пробивав головою, Терраччано парирував удар. Чуквуезе спробував замкнути, але Белотті виніс м'яч з воріт. Фіорентина відповіла двома гарними моментами у середині першого тайму. Майк Меньян спочатку розібрався з ударом Белотті, а потім не дав Іконе відзначитися у матчі. "Россонері" перевершували "фіалок" у грі, але залишали достатньо простору супернику, щоб виникали гострі моменти біля їхніх воріт.

Другий тайм розпочався фантастично. За шість хвилин команди забили два м'ячі. Мілан відкрив рахунок з шедевральним пасом п'ятою Леау на Лофтуса-Чіка. Рубен став третім англійським гравцем в історії, який забив понад п'ять голів в сезоні за Мілан. Буквально через кілька хвилин Данкан дальнім ударом зрівняв цифри на табло. Недовго господарям поля вдавалося втримувати нічию. Фіорентина розкрилася, пішла атакувати більшими силами і створила прогалину, якою і скористався Мілан. Швидка контратака Леау вивела "россонері" вперед. На 63 хвилині Белотті шикарним ударом перевірив реакцію Меньяна. Француз витягнув м'яч з-під поперечини.

6 - Ruben Loftus-Cheek (6 goals) became the third English player in the history of #Milan to score more than five goals in a #SerieA season, after Mark Hateley (7 in 1984/85 and 8 in 1985/86) and Jimmy Graves (9 in 1961/62). Advanced.#FiorentinaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 30, 2024

На 74 хвилині знову Мілан знайшов простір для контратаки. Пулішіч реалізував свій шанс. Арбітр зафіксував офсайд і скасував гол. До фінального свистка команди обмінювалися моментами, але забити нікому не вдалося. У підсумку перемога "россонері" з рахунком 2:1.

Команда Піолі завдяки перемозі набирає 65 очок і відривається від Ювентуса на шість пунктів. Фіорентина перебуває на 10 місці з 43 балами.

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