В матче 30-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде уступил Лацио (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Лацио и Ювентус подошли к противостоянию с разными турнирными задачами, но одной целью – побеждать. Римляне сменили тренера и поединок с туринцами стал для Игора Тудора дебютным у руля "орлов". Представители "вечного города" продолжают отчаянную борьбу за еврокубки, тогда как "Старая синьора" рассчитывает на место в Лиге чемпионов.

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Традиционно тяжелая неуступчивая борьба в первой половине встречи проходила под аккомпанемент хозяев. Стоит вспомнить опасный удар Кастельяноса с линии штрафной на 20-й минуте – мимо правой стойки.

Второй тайм был еще скупее на моменты – команды старались, создавали, но с решающим ударом не складывалось. Откровенно не повезло Марушичу, который на 73-й минуте после прострела Иммобиле расстреливал ворота Ювентуса – в последний момент мяч попал в ногу защитнику и вышел не угловой.

В концовке матча Весино стрелял по центру из района одиннадцатиметровой отметки, но пробил крайне неточно. Через мгновение мяч после удара Луиса Альберто лищь благодаря рикошету не влетел в сетку Ювентуса. Уже в добавленное время Иммобиле выходил один на один, но Бремер технично оттеснил Чиро и не дал забить. Но через мгновение Марушич все-таки выстрадал справедливый и ожидаемый гол Лацио – Гендузи с левого фланга навесил прямо на голову черногорцу и Адам направил сферу в сетку. Отыграться туринцам не хватило времени.

Победа принесла "орлам" 46 очков и подняла на седьмую строчку турнирной таблицы, Ювентус с 59 баллами остался третьим.

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