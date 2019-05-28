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Милан уволит Гаттузо

07:30 18 Читати українською
Милан уволит Гаттузо
Дженнаро Гаттузо / Reuters

Итальянский Милан решил попрощаться с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

Итальянец лишится места во главе "россонери", информирует Sky Sports.

Леонардо покинет Милан, судьба Гаттузо и Мальдини – под вопросом

По информации издания, Милан отправит специалиста в отставку. Решение было принято сегодня на встрече с гендиректором клуба Иваном Газидисом. Руководство Милана не простило Гаттузо неудачу в борьбе за место в Лиге чемпионов и решило искать нового тренера.

"В течение 18 месяцев я почти не спал", – Гаттузо рассказал, что было самым трудным в работе с Миланом

Ранее стало известно, что Милан оставляет спортивный директор Леонардо.

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Теги
Милан Милан Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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