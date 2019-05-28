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Мілан звільнить Гаттузо

07:30 415 Читать на русском
Мілан звільнить Гаттузо
Дженнаро Гаттузо / Reuters

Італійський Мілан вирішив попрощатися з головним тренером команди Дженнаро Гаттузо.

Італієць позбудеться місця на чолі "россонері", інформує Sky Sports.

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За інформацією видання, Мілан відправить фахівця у відставку. Рішення було прийнято сьогодні на зустрічі з гендиректором клубу Іваном Газідісом. Керівництво Мілана не пробачило Гаттузо невдачу у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів і вирішило шукати нового тренера.

"Протягом 18 місяців я майже не спав", – Гаттузо розповів, що було найважчим у роботі з Міланом

Раніше стало відомо, що Мілан покидає спортивний директор Леонардо.

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Мілан Мілан Італія Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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