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Леонардо покинет Милан, судьба Гаттузо и Мальдини – под вопросом

19:58 44 Читати українською
Леонардо покинет Милан, судьба Гаттузо и Мальдини – под вопросом
Легенды Милана / Фото официального сайта Милана

Милан планирует массовую чистку кадров после неудачного окончания сезона.

Первой полетит голова спортивного директора команды Леонардо, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Руководству не понравились выступления некоторых новичков команды, которых пригласил именно бразилец. Под вопросом будущее в Милане и главного тренера команды Дженнаро Гаттузо и директора по развитию Паоло Мальдини. Бывшие игроки "россонери" не смогли выполнить поставленных целей. Должность спортивного директора, вероятно, достанется Луишу Кампушу, ранее работавшему в Монако и Лилле.

"В течение 18 месяцев я почти не спал", – Гаттузо рассказал, что было самым трудным в работе с Миланом

Напомним, Милан занял 5 место в Серии А и не смог пробиться в Лигу чемпионов.

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Милан Милан Италия Паоло Мальдини Леонардо Араужо Леонардо Араужо Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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