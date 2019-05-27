"В течение 18 месяцев я почти не спал", – Гаттузо рассказал, что было самым трудным в работе с Миланом

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился мнением о своих перспективах в клубе.

"Я благодарен команде. Набранные 68 очков заставляют меня чувствовать гордость, даже несмотря на боль от того, что мы не пробились в Лигу чемпионов.

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Работа тренера должна оцениваться клубом и экспертами. Мы встретимся и поговорим. Я хочу услышать, что они думают о моей работе. Мы допускали ошибки в течение сезона и теперь должны делать их как можно меньше. Но я считаю, что это был хороший год.

У меня очень многое связано с этим клубом. Вероятно, поэтому я чувствовал больше давления, чем должен был. В течение 18 месяцев я почти не спал, психологически я разбит. Эти моменты я должен учесть на будущее", – цитирует Гаттузо Football Italia.

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Добавим, что "россонери" по итогам сезона в Серии А набрали 68 очков и заняли пятое место, не пробившись в Лигу чемпионов.