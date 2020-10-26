Форвард ПСЖ Мауро Икарди стал главной трансферной целью лидера Серии А.

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Главным претендентом на 27-летнего игрока является Милан, который попытается приобрести аргентинца в зимнее трансферное окно, сообщает издание AS. В клубе считают, что он составит убийственный атакующий дуэт со Златаном Ибрагимовичем. А когда швед решит завершить карьеру, Икарди станет лидером команды.

"Россонери" надеются, что на решение Мауро может повлиять желание его жены и агента Ванды Нары вернуться в Милан, где они прожили несколько лет.

Напомним, Икарди после года в Сампдории перешел в Интер, за который с перерывами на аренду в ПСЖ выступал до 2020 года. 31 мая он подписал с парижанами полноценный контракт до июня 2024 года. В текущем сезоне провел за свой клуб 4 матча, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

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