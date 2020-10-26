Скромность 21-летнего французского нападающего продолжает удивлять – Килиан не нашел себе места в вожделенной "одиннадцатке".

В честь 50-летия Пари Сен-Жермен французский клуб предложил футболистам создать символическую сборную за всю историю клуба. Свой список составил и форвард команды Килиан Мбаппе.

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Интересно, что в сборную вошли только трое футболистов, которые пока не завершили карьеру – Дани Алвес, Златан Ибрагимович и Тьяго Силва. Довольно скромно отнесся Мбаппе и к своей персоне, не включив себя в состав.

Голкипер: Бернар Лама.

Защитники: Дани Алвес, Тьягу Силва, Марио Епес, Максвелл.

Полузащитники: Тьягу Мотта, Мустафа Дахлеб, Юрий Джоркаефф, Роналдиньо.

Нападающие: Златан Ибрагимович, Педру Паулета.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из Монако. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2018 года.

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