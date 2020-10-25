Франция, Лига 1, 8 тур

ПСЖ – Дижон – 4:0

Голы: Кин, 3, 23, Мбаппе, 82, 88

Лорьян – Марсель – 0:1

Гол: Балерди, 54

ПСЖ после поражения от МЮ в Лиге чемпионов отвел душу на внутренней арене, разбив Дижон. В первом тайме дубль оформил новичок Мойзе Кин, который вышел острие атаки. Сначала итальянский талант замкнул прострел Баккера, а затем забил в незащищенные ворота после рейда Неймара.

| Moise Kean scores his second of the night! Now on a hat-trick! pic.twitter.com/E5jxiRvGut — TheMightyBlues (@MightyBluesYT) October 24, 2020

Ней разрывал. В его активе 7 ударов и 9 ключевых передач! Бразилец веселился по полной. Сам не забил, но помог дважды отличиться еще и Мбаппе. Он вышел на замену на последние 20 минут, и этого хватило для двух мячей. Первый гол Килиан забил ударом между ног голкиперу, а второй – в результате прохода Неймара и паса Сарабии на пустые ворота.

Sur 100 joueurs t’en as seulement 4-5 qui la réussissent celle-là. Parmi eux vous trouverez Messi et Neymar pic.twitter.com/ocmtc3MUo7 — Zouggi (@zouggi75) October 24, 2020

ПСЖ набрал 18 очков и вернулся на вершину Лиги 1. Действующий вице-чемпион Марсель с 15 баллами идет четвертым. Сегодня "олимпийцы" минимально победили Лорьян. Единственный гол забил арендованный у Дортмунда Леонардо Балерди. Отличился аргентинец очень интересно – головой умудрился попасть в щель между голкипером и штангой.