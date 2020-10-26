Мілан вирішив повернути Ікарді в Італію – "россонері" планують створити пекельний дует з Ібрагімовічем
Аргентинський нападник паризького клубу може повернутися на Апенніни.
Форвард ПСЖ Мауро Ікарді став головною трансферною ціллю лідера Серії А.
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Головним претендентом на 27-річного гравця є Мілан, який спробує придбати аргентинця у зимове трансферне вікно, повідомляє видання AS. У клубі вважають, що він складе вбивчий атакувальний дует зі Златаном Ібрагімовічем. А коли швед вирішить завершити кар'єру, Ікарді стане лідером команди.
"Россонері" сподіваються, що на рішення Мауро може вплинути бажання його дружини і агента Ванди Нари повернутися у Мілан, де вони прожили кілька років.
Нагадаємо, Ікарді після року в Сампдорії перейшов у Інтер, за який з перервами на оренду в ПСЖ виступав до 2020 року. 31 травня він підписав з парижанами повноцінний контракт до червня 2024 року. У поточному сезоні провів за свій клуб 4 матчі, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 55 мільйонів євро.
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