Кубок Италии: Ювентус полурезервным составом уничтожил Удинезе, Милан разгромил СПАЛ – гранды вышли в четвертьфинал

В рамках 1/8 финала Кубка Италии завершился еще два поединка: туринский Ювентус не оставил камня на камне от Удинезе, Милан на своем поле не почувствовал проблем в матче против СПАЛ.

Италия, Кубок Италии, 1/8 финала

Милан – СПАЛ – 3:0

Голы: Пйонтек, 20, Кастильехо, 44, Эрнандес, 66

Ювентус – Удинезе – 4:0

Голы: Игуаин, 16, Дибала, 28 (пенальти), 58, Дуглас Коста, 61 (пенальти)

Малиновский отличился ассистом во втором матче подряд

Территориальное преимущество "россонери" воплотилась в быстрый забитый мяч. На 20-й минуте Беннасер вывел на свидание с голкипером Кшиштофа Пйонтека, а польский форвард раз доказал, что такие возможности не теряет – удар в противоход Берише и 1:0. Под занавес первой половины игры Милан удвоил свое преимущество, а бомбардир выступил в роли ассистента. Пйонтек собрал на себе всю оборону феррарцев, а затем сбросил направо на Саму Кастильехо. Испанский вингер немного подработал мяч и элегантно забросил его в дальнюю девятку гостей.

После перерыва миланцы продолжили давить и, в конце концов, довели счет до разгромного. Это Тео Эрнандес перехватил неудачную передачу в центре поля, протащил мяч до полукруга штрафной и нанес пушечный выстрел низом метров с 25-ти – 3:0! СПАЛ мог надеяться на гол престижа на 88-й минуте, но арбитр сначала назначил пенальти, но после помощи VAR одиннадцатиметровый отменил. Итак, Милан уверенно оформил выход в 1/4 финала Кубка Италии даже без Ибрагимовича. Удачная же игра Пйонтека добавляет головной боли Стефано Пиоли относительно выбора основного центрфорварда.

А в Турине уже на 16-й минуте сработала аргентинская связка: Дибала и Гонсало Игуаин, как в компьютерной игре, оставили с носом оборону фриульцев и оформили первый гол "Старой синьоры". Далее Дибала уверенно реализовал одиннадцатиметровый, а на старте второй половины игры оформил дубль. Это Игуаин вывел соотечественника на ударную позицию, а "десятка" Юве замечательным парашютом забросил мяч в девятку Удинезе. Завершил же избиение гостей Дуглас Коста. Экс-вингер донецкого Шахтера без проблем развел мяч и голкипера по разным углам при исполнении одиннадцатиметрового.

В следующем раунде Милан сыграет с Торино, а Ювентус встретится с победителем пары Рома – Парма.

Фиорентина выбила Аталанту из Кубка Италии – "Богиня" теряет стабильность, а Малиновский делает ассист и держит марку