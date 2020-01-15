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Малиновский отличился ассистом во втором матче подряд

15 января 17:46 330 Читати українською
Малиновский отличился ассистом во втором матче подряд
Руслан Малиновский / Твиттер Аталанты

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский пополнил свой результативный актив в матче 1/8 Кубка Италии против Фиорентины.

11’ Патрик Кутроне
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола
 
Йосип Иличич 67’
11’ Патрик Кутроне
67’ Йосип Иличич
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола

Украинец во втором тайме отдал голевую передачу на Йосип Иличича.

Фиорентина – Аталанта: онлайн-видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Италии с участием Малиновского

На 67-ой минуте Малиновский грамотно открылся на углу штрафной соперника, прошел несколько метров и сделал точный прострел между ног защитника. Иличичу оставалось попасть в ворота с близкого расстояния. Гол словенца позволил Аталанте сравнять счет.

К слову, Малиновский отличился ассистом во втором матче подряд. Ранее хавбек сборной Украины помог забить Госенсу в 19 туре серии А против Интера.

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