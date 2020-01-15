Хавбек Аталанты Руслан Малиновский пополнил свой результативный актив в матче 1/8 Кубка Италии против Фиорентины.

Украинец во втором тайме отдал голевую передачу на Йосип Иличича.

Фиорентина – Аталанта: онлайн-видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Италии с участием Малиновского

На 67-ой минуте Малиновский грамотно открылся на углу штрафной соперника, прошел несколько метров и сделал точный прострел между ног защитника. Иличичу оставалось попасть в ворота с близкого расстояния. Гол словенца позволил Аталанте сравнять счет.

К слову, Малиновский отличился ассистом во втором матче подряд. Ранее хавбек сборной Украины помог забить Госенсу в 19 туре серии А против Интера.

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