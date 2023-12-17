Милан начал встречу очень активно. Уже на 2-й минуте Жиру замыкал подачу Пулишича, пробив головой из центра штрафной, однако мяч пролетел над перекладиной! Еще через минуту "россонери" открыли счет: Рейндерс получил пас от Пулишича, переиграл трех соперников на дриблинге и выстрелил метров с 15-ти – 1:0!

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На 24-й минуте Стефано Пиоли пришлось провести замену, ведь травмировался Побега. Впрочем, этот ход даже принес успех. Шимич, который вышел вместо Томмазо, удвоил преимущество Милана – 18-летний центрбек замкнул прострел Леау с правого края штрафной. Кстати, Ян-Карло сегодня дебютировал в составе "россонери".

Стоит отметить и Леау, ведь именно он разогнал контрвыпад, с которой удалось сделать угловой, с которого создали вторую голевую атаку. Тогда он запускал передачу на Флоренци, а тот мощно пробивал с правого края штрафной площадки (голкипер парировал). Еще раньше у Флоренцы был шикарный дальний удар в левую девятку, который парировал Ди Грегорио.

На 44-й минуте Милан мог и разгром устроить, однако выстрел Пулишича с линии штрафной взяла на себя перекладина. В итоге, отдыхать команды отправились при счете 2:0.

Монца держалась неплохо как до перерыва, так и после. Гости постоянно пытались выходить в контратаки, грамотно работали в позиционном плане и создавали моменты. На 16-й минуте вспоминается, как Кольпани принял передачу с фланга и пробил с линии вратарской – мимо ближнего угла.

Лучший же шанс прошить Меньяна был упущен на 61-й минуте, когда Томори заблокировал удар Пессины. Кольпани подхватил мяч и выстрелил метров с восьми, направляя мяч в левый нижний – впрочем, Меньян спас хозяев. В общем, в статистическом плане поединок выглядел равным.

Однако на самом деле Милан был значительно острее. Так, на 62-й минуте Жиру принял заброс от Тео и бахнул с левого края штрафной (над перекладиной). На 76-й же "россонери" организовали красивейшую комбинацию, вколотив третий гол: Рейндерс переиграл Акпа-Акпро на чужой трети и забросил мяч в штрафную, Жиру в касание сбросил на 11 метров, а Окафор в касание же замкнул – 3:0!

После этого все вопросы относительно победителя были сняты. Милан спокойно довел поединок до финального свистка, набрав 32 очка. Подопечные Стефано Пиоли держатся третьими, нарастив отрыв от четвертой позиции (Наполи) до пяти зачетных баллов – столько же не хватает до второй (Юве). Интер лидирует с 38 пунктами.

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