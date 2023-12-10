Когда Жозе Моуринью стал на тренерский мостик миланского Интера в 2008 году, разговоры о возможной победе в ЛЧ выглядели смешными. Впрочем, португалец уже много раз доказывал, что закрывать рот скептикам – одно из его любимых хобби.

Победа Интера в Лиге чемпионов 2009/2010 стала настоящей неожиданностью. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR вспоминает триумф миланского клуба, который прошел благодаря опыту состава, таланту тренера и фейлу киевского Динамо.

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Когда опыт обыгрывает талант

В 2008-м Жозе возглавил далеко не кризисный коллектив – уже три года подряд Интер становился победителем в Серии А. Впрочем, в еврокубках дела обстояли далеко не так же радостно, поэтому португалец должен был исправить ситуацию.

В наследство ему достался очень опытный состав, как раз под футбол специалиста. Жулио Сезар и Тольдо, Кордоба, Дзанетти, Матерацци, Станкович, Мотта, Камбьяссо – эти футболисты уже давно прошли свой пик, но Особенный знал, как выжать из них максимум.

Потерпев неудачу в ЛЧ в первом сезоне, Жозе докупил немало игроков, но не изменил свою ориентацию на опыт. Не реализовавший себя в Реале Снейдер получил второе дыхание, Это'О, которого приобрели на замену Ибре, получил шанс доказать, что на Барсе его карьера не закончилась. В пару к нему Жозе приобрел Диего Милито из Дженоа, ставшего решающим пазлом в картине команды. Пришел Марко Арнаутович, набирал обороты Балотелли. К команде также присоединились Лусио и Мотта.

Несмотря на гегемонию в Серии А, в ЛЧ Интер никто не воспринимал как серьезного фаворита на победу. Обстоятельства действительно иногда складывались против миланцев, но впоследствии судьба вознаградила команду сполна.

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Выход из группы благодаря фарту

Соперниками Интера в группе А стали Барса, Рубин и киевское Динамо. Уже в первом матче с каталонцами ребята Жозе показали свое упрямство – ну табло нулевая ничья. Впрочем, выезд к Рубину удачным не был – 1:1 и курьезная история о том, как Балотелли получил красную на 46-й минуте после того, как весь перерыв Жозе распинался перед ним, чтобы нападающий вообще не шел ни на один контакт. Домашний матч с Динамо тоже успеха не принес – миланцам дважды по ходу игры приходилось отыгрываться, 2:2 в итоге. Три очка после первого круга в группе – не слишком смелая заявка на победу в турнире.

Переломным стал матч на Лобановского. Шева эффектным ударом открыл счет в матче, преимущество киевлян сохранялось вплоть до 86-й минуты. И тогда сыграл "козырь" Моура – Диего Милито. Сначала сам аргентинец сравнял счет, а затем принял участие в голевой атаке, заставив Богуша неуверенно отбить мяч и выложить его прямо на ногу Снейдеру. Буквально за несколько минут Интер не только переломил игру, но и получил мощный заряд уверенности.

На Камп Ноу Интер устоять не смог, но дома с Рубином проблем не было. 9 очков, второе место в группе – миланцы выходят в плей-офф!

Обыграть бывших и наказать Барсу

В 1/8 финала Интеру суждено было встретиться с Челси. Для Жозе это была двойная мотивация, так что он сумел передать раздевалке соответствующее настроение. Уже на 3-й минуте домашнего матча Милито дал громкую пощечину сопернику, сумевшему быстро оправиться благодаря голу Калу. Впрочем, план Интера был лучше, и во втором тайме Камбьяссо установил конечный счет. В Лондоне Челси создал просто безумное давление на ворота миланцев, но надежная защита – один из главных козырей работы Жозе. Одного удара Это'О хватило, чтобы решить судьбу этого противостояния. Особенный оставил Стемфорд Бридж победителем и отправился дальше.

С ЦСКА Интер справился на опыте. Двух минимальных побед усилиями Милито и Снейдера хватило, чтобы гарантировать путевку в полуфинал, где ждала Барса. Футбольный мир в большинстве своем был на стороне каталонцев, ведь ребята Гвардиолы демонстрировали ну очень яркий футбол, а выскочку Моуринью уже давно стоит поставить на место.

Но у судьбы были другие планы. Интер показал сумасшедший характер на Сан-Сиро, и после гола Педро отгрузил в ворота Барселоны целых три мяча. Гвардиола и болельщики были ошарашены – "блаугранас" редко пропускали три гола, а здесь получили столько в полуфинале Лиги чемпионов!

На Камп Ноу Интеру пришлось сражаться не только с давлением трибун – на 28-й минуте Мотта получил второе предупреждение и покинул поле. Оказаться вдесятером против Барсы Гвардиолы и Месси, когда остается час игрового времени – такому точно не позавидуешь. Но Моур умел работать с давлением, поэтому на перерыв команды ушли при нулевой ничьей.

В раздевалке португалец не уставал нахваливать свою команду и буквально кричал в лицо игроков: если кто-то может устоять перед такими обстоятельствами и выгрызть путевку в финал, то это именно они. Гвардиола просто не знал, как сломать оборону Интера, поэтому обратился к Месси: "Лео, пожалуйста, сделай что-то", чем сильно разозлил Ибрагимовича.

Настроение сыграло ключевую роль. Барселона смогла забить всего на 84-й минуте, Интер сумел продержать нужный счет до финального свистка. Моур заставил трибуны Камп Ноу замолчать, а своим ребятам – поверить, что победа возможна.

Финал имени Милито

Скудетто и Кубок Италии Интер уже завоевал, так что оформление требла выглядело вершиной мечты. Моуринью после победы над Барсой уже активно сватали в Реал, поэтому финал на Сантьяго Бернабеу был удачным поводом поторговаться за цифры в контракте.

Баварию оценивали как фаворита противостояния, но уже не так смело: Моуринью умел удивлять. Особенный выбрал идеальный план на игру – надежную защиту и быстрые выпады. Звездой вечера Лиги чемпионов стал Милито, еще год назад работавший в скромном Дженоа. Аргентинец повторил подвиг Индзаги-2007 и оформил дубль в финале ЛЧ. Контраргументов у Баварии не нашлось – финальный свисток арбитра зафиксировал триумф Моуринью и его команды ветеранов и "сбитых летчиков", в которую вначале верили только самые преданные фанаты.