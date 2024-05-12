В рамках программы дня в 36-м туре Серии А запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 36-й тур

Лацио – Эмполи – 2:0

Голы: Патрик, 45+3, Весино, 89

Верона – Торино – начало в 16:00

Дженоа – Сассуоло – начало в 16:00

Ювентус – Салернитана – начало в 19:00

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Лацио в родных стенах уверенно победил Эмполи, забив по голу в конце каждого из таймов. Благодаря этому успеху "орлы" приблизились к зоне ЛЧ на расстояние одного зачетного балла – впрочем, Рома и Аталанта (именно они идут впереди) свой матч в туре еще не сыграли.

Кроме того,у бергамасков есть игра в запасе, поэтому зацепиться за топ-5 "лациале" будет трудно. Коваленко же просидел весь матч в запасе Эмполи. Команда украинца остается в двух зачетных баллах от зоны вылета.

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