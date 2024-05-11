Милан обыграл Кальяри (5:1) в рамках 36-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Милан не побеждал уже целый месяц. За эти четыре недели выпало сыграть не только с Интером и Юве, но и с Дженоа и Сассуоло. Словом, никаких оправданий аж такой серии найти нельзя. К счастью, Кальяри – исторически удобный соперник для "россонери". Конечно, островитяне ведут борьбу за выживание, но пока ситуация не критическая.

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Стефано Пиоли удивил выбором состава, оставив в запасе многих лидеров. Как показали дальнейшие события, это была просто ротация, а не какие-то воспитательные мероприятия. Резервисты своим шансом не воспользовались. Милан провел слабый первый тайм, хоть и контролировал ситуацию. Не хватало остроты в атаке. Впрочем, гол таки состоялся. Беннасер, который сегодня был капитаном, сыграл на добивании.

На второй тайм вышел Леау, и все очень быстро изменилось. Португалец должен был забивать сам, но голкипер спас после выстрела с нескольких метров. Далее Рафа отдавал под удар, и Пулишич забил. Кальяри очень быстро отыграл один мяч. Дзаппа и Нандес сотворили мини-шедевр. Уругваец замкнул после передачи из глубины.

Затем Пиоли вновь произвел замены, которые вновь принесли результат. Тео понадобилось лишь 5 минут, чтобы оформить ассист. Следом наконец-то забил Леау, в фирменном стиле обогнав полкоманды соперника. Рафа должен был и дубль оформить, но второй удар был слишком бесхитростным. Точку поставил Пулишич. Здесь помогла технология автофиксации голов. 5:1. Милан точно завершит сезон с медалями, ниже третьего места он уже не опустится.