Англичанин согласен присоединиться к Ювентусу на правах аренды во второй половине сезона, утверждает итальянский журналист Марко Контерио.

Ювентус готов подписать Судакова уже зимой – детали унизительного предложения Шахтеру

Туринцы ведут переговоры с Ман Сити относительно распределения зарплаты 28-летнего Филлипса. Переход вице-чемпиона Европы не должен повлиять на планы Ювентуса по Георгию Судакову. "Старая Синьора" настроена зимой подписать еще одного игрока в центр поля. У туринцев несколько кандидатов на продажу, чтобы наполнить бюджет.

Напомним, летом 2022 года Ман Сити заплатил Лидсу за Филлипса 49 млн евро. Хавбек страдал от постоянных травм, провалил дебютный сезон и никак не прогрессирует в нынешнем. Калвин наиграл всего 306 минут и забил один гол. Гвардиола публично намекает, что полузащитнику следует искать другое место работы.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?