Мілан розпочав зустріч дуже активно. Вже на 2-й хвилині Жиру замикав подачу Пулішіча, пробивши головою з центру штрафного, однак м'яч пролетів над поперечкою! Ще за хвилину "россонері" відкрили рахунок: Рейндерс отримав пас від Пулішіча, переграв трьох суперників на дриблінгу й вистрілив метрів з 15-ти – 1:0!

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На 24-й хвилині Стефано Піолі довелося провести заміну, адже травмувався Побега. Втім, цей хід навіть приніс успіх. Шіміч, який вийшов замість Томмазо, подвоїв перевагу Мілана – 18-річний центрбек замкнув простріл Леау з правого краю штрафного. До речі, Ян-Карло сьогодні дебютував у складі "россонері".

Варто відзначити і Леау, адже саме він розігнав контрвипад, з якої вдалося зробити кутовий, з якого створили другу гольову атаку. Тоді він запускав передачу на Флоренці, а той потужно пробивав з правого краю карного майданчика (голкіпер парирував). Ще раніше у Флоренці був шикарний дальній удар у ліву дев'ятку, який парирував Ді Грегоріо.

На 44-й хвилині Мілан міг і розгром влаштувати, однак постріл Пулішіча з лінії штрафного взяла на себе поперечка. У підсумку, відпочивати команди відправились за рахунку 2:0.

Монца трималася непогано як до перерви, так і після. Гості постійно намагалися виходити в контратаки, грамотно працювали у позиційному плані й створювали моменти. На 16-й хвилині пригадується, як Кольпані прийняв передачу з флангу й пробив з лінії воротарського – повз ближній кут.

Найкращий же шанс прошити Меньяна було втрачено на 61-й хвилині, коли Томорі заблокував удар Пессіни. Кольпані підхопив м'яч і вистрілив метрів з восьми, спрямовуючи м'яч у лівий нижній – втім, Меньян врятував господарів. Загалом, у статистичному плані поєдинок виглядав рівним.

Однак насправді Мілан був значно гострішим. Так, на 62-й хвилині Жиру прийняв закидання від Тео й бахнув з лівого краю штрафного (над поперечкою). На 76-й же "росонері" організували надзвичайно красиву комбінацію, вколотивши третій гол: Рейндерс переграв Акпа-Акпро на чужій третині й закинув м'яч у карний майданчик, Жиру в дотик скинув на 11 метрів, а Окафор у дотик же замкнув – 3:0!

Після цього всі питання щодо переможця були зняті. Мілан спокійно довів поєдинок до фінального свистка, набравши 32 очки. Підопічні Стефано Піолі тримаються третіми, наростивши відрив від четвертої позиції (Наполі) до п'яти залікових балів – стільки ж не вистачає до другої (Юве). Інтер лідирує з 38 пунктами.

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