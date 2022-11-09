Срок контракта генерального директора Милана Ивана Газидиса с клубом истекает 5-го декабря, и специалист не станет его продлевать. Как информирует официальный сайт "россонери", Газидис покинет свою должность спустя 4 года работы на благо Милана.

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Газидис провел клуб через период роста и модернизации как на поле, так и в других сферах деятельности, связанных с бизнесом. Он улучшил финансовое положение Милана, благодаря чему стал возможен спортивный прогресс команды. "Россонери" начали стабильно занимать места в зоне Лиги чемпионов, а в прошлом сезоне и вовсе выиграли скудетто.

Согласно Gazzetta dello Sport, новым генеральным директором должен стать Джорджо Фурлани.

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