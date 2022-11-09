Термін контракту генерального директора Мілана Івана Газідіса з клубом закінчується 5 грудня, і фахівець не продовжуватиме його. Як інформує офіційний сайт "россонері", Газідіс залишить свою посаду через 4 роки роботи на благо Мілана.

Мілан цікавиться форвардом Шахтаря, за якого хочуть 10 мільйонів євро, – ЗМІ

Газідіс провів клуб через період зростання та модернізації як на полі, так і в інших сферах діяльності, пов'язаних із бізнесом. Він покращив фінансове становище Мілана, завдяки чому став можливим спортивний прогрес команди. "Россонері" почали стабільно займати місця в зоні Ліги чемпіонів, а минулого сезону взагалі виграли скудетто.

Згідно з Gazzetta dello Sport, новим генеральним директором має стати Джорджо Фурлані.

Мілан сенсаційно не зміг обіграти аутсайдера Серії А – Наполі відірвався вже на 8 очок