Кремонезе принимал Милан в 14-м туре чемпионата Италии (0:0). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

К противостоянию с действующим чемпионом Италии Кремонезе подходил в зоне вылета, без побед и только с 6 очками в активе. "Россонери" шли вторыми, уступая лишь феноменальному в этом сезоне Наполи.

Наполи в большинстве одолел Эмполи и зацементировал лидерство на вершине Серии А, Специя отобрала очки у Удинезе

Казалось, фаворит матча был очевиден даже с учетом кадровых проблем у Стефано Пиоли. Но и сам Милан в последнее время затормозил – поражение от Торино и очень тяжелая победа над Специей. В первом тайме Кремонезе без особых проблем сдержал атакующие силы гостей, которые по xG не наиграли даже на гол (0.69). Правда, хозяева тоже в атаке не блистали, ни разу не пробив в створ ворот Тэтэрушану.

На 56-й минуте Милан, казалось, размочил ворота аутсайдера. Дивок Ориджи протолкнул мяч в сетку из пределов вратарской. Но бельгиец радовался недолго – VAR зафиксировал офсайд. Время шло, а у Милана ничего так и не получалось. Стефано Пиоли выпустил Леау, но португалец вместо результативных действий получил нелепую желтую из-за эмоций в адрес арбитра.

В конце игры Милан устроил давление на ворота Карнесекки. Был шанс у Калюлю, который с линии штрафной пробил мимо ворот. Кремонезе удержал сенсационные нули и набрал 7 очков, оставшись в зоне вылета (18 позиция). У Милана 30 баллов и второе место, но Наполи после победы над Эмполи оторвался уже на 8 очков.

Брезгует коротким розыгрышем от ворот и контрпрессингом: что не так с Моуринью?