Центральный поединок тура в Италии был проведён на Сан-Сиро, где Милан принимал Ювентус. Встреча имела очень важное значение – "россонери" пропустили Наполи на второе место и отстали от Интера на пять очков, а "бьянконери" от зоны ЛЧ отделяли всего два зачётных балла. Ничья в этом сражении устраивала только конкурентов.

Кьеза перенёс операцию – звезда Ювентуса досрочно завершил сезон

Туринцы лучше начали встречу, больше владея мячом и активнее работая на чужой половине. На 12-й минуте такой футбол вылился в момент Куадрадо – колумбиец сместился с правого фланга, обыграл защитника и пробил метров с 22-х. Мяч прошел мимо дальней штанги. К сожалению для фанатов "Старой синьоры", этот эпизод стал самым острым для Юве в первом тайме.

Милан работал несколько зажато, ничего не выжимая из своих контратак и сильно сваливаясь к индивидуальным проходам на левом фланге, где действовали Тэо Эрнандес и Леау. Именно оттуда прилетел ответ на выстрел Куадрадо – Леау прошел поперек поля и закрутил с партнёрами фантастическую комбинацию, в завершении которой мощно выстрелил из-за пределов штрафной. Щенсны парировал!

Ближе к середине первого тайма Милан захватил инициативу, а после замены Ибрагимовича на 28-й минуте "россонери" вообще начали удерживать игру под полным контролем. Златан не смог играть из-за повреждения ахилла, а вместо него вышел Жиру. Появление Оливье прибавило хозяевам вариативности, да и прессинговать подопечные Стефано Пиоли стали гораздо лучше и интенсивнее.

Впрочем, доминирование миланцев во второй половине первого тайма вылилось лишь в два момента. Оба организовал стрелявший с дистанции Калабрия – в обоих случаях мяч пролетел в сантиметрах от дальней девятки. Правда, этим ударам предшествовали подборы, отборы и хорошие обыгрыши. "Россонери" вообще грамотно миксовали индивидуализм и командную работу, однако конвертировать их в гол до перерыва так и не удалось.

Во втором тайме содержание игры не изменилось абсолютно. Милан продолжил доминировать, активно работая с мячом на чужой половине и быстро возвращая его после потерь. Хозяева вели матч, но с организацией голевых шансов были огромные проблемы – за 30 минут "россонери" могут занести в актив только прорыв Тэо Эрнандеса метров на 40 в штрафную с плотным ударом по центру, а также подачу на голову Жиру. В обоих эпизодах Щенсны легко забрал мяч в руки. Ещё один эпизод мог завершиться взятием ворот, но никто не пошёл на скидку Жиру с правого угла вратарской (да и сам Оливье не попытался пробить).

Ювентус даже о таких моментах мог только мечтать. В целом же, матч выглядел откровенно скучно, чему способствовали низкие скорости. Тренеры пытались освежить игру заменами – Стефано Пиоли на 61-й минуте выпустил Салемакерса и Бенассера (Диас и Мессиас ушли отдыхать), а Массимо Аллегри вместо Локателли и Куадрадо на 66-й выпустил Артура и Бернардески. Эти ходы ничем не помогли.

С 70-х минут моменты вообще исчезли. На поле было много борьбы и индивидуализма без обострения или хотя бы классных комбинаций. Выход Кина вместо Мораты в составе туринцев и замена Леау и Калабрии на Ребича и Флоренци не изменила хода встречи. Тем более удивила статистика ударов, которую показали на 82-й минуте – их было 22 (15:7 в пользу Милана, 4:0 в створ).

В эндшпиле встречи команды так и не смогли создать достойный внимания эпизод у ворот (крайне неточный удар головой в исполнении Маккени записать в исключения тяжело). В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Рома перестреляла Эмполи в матче с 6 голами, Специя Коваленко вырвала победу у Сампдории, Наполи разгромил Салернитану