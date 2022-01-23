Чемпионат Италии 2021/22, 23-й тур

Кальяри – Фиорентина – 1:1

Голы: Жоау Педру, 47 – Соттиль, 75

Удаление: Одриосола, 65 (Фиорентина)

Нереализованные пенальти: Жоау Педру, 68 – Бираги, 8

Наполи – Салернитана – начало в 16:00

Специя – Сампдория – начало в 16:00

Торино – Сассуоло – начало в 16:00

Эмполи – Рома – начало в 19:00

Программу дня в Италии открывал поединок на Сардинии между Кальяри и Фиорентиной. Уже на 8-й минуте хозяева могли пропустить с пенальти, однако им повезло – Радунович парировал выстрел Бираги! Некоторая расплата за этот фарт прилетела перед перерывом, когда подача Марина срикошетила от Миленковича и полетела в ворота. Мяч попал в перекладину. В целом, первый тайм оказался довольно ровным, а вот старт второго гости провалили капитально.

Всего через минуту после возобновления игры Жоау Педру вывел Кальяри вперёд, замкнув навес Марина с углового, а на 66-й "фиалки" ещё и в меньшинстве остались – Одриосола рукой остановил очередное замыкание от Педру. Арбитр назначил пенальти, однако Тераччано взял удар Жоау с "точки". Наказание за расточительство прилетело на 75-й – это Соттиль совершил прорыв из собственной половины поля в чужую штрафную и пробил в дальний угол. 1:1! Этот гол и решил судьбу встречи. Ничья на Сардинии – и это очень плохо для Кальяри, ведь островитяне остались всего в одном зачётном балле от подъёма из зоны вылета.

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