Мілан і Ювентус в рамках зустрічі 22-го туру чемпіонату Італії голів не забивали. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Центральний поєдинок туру в Італії було проведено на Сан-Сіро, де Мілан приймав Ювентус. Зустріч мала надзвичайно важливе значення – "россонері" пропустили Наполі на друге місце й відстали від Інтера на п'ять очок, а "б'янконері" від зони ЛЧ відділяли всього два залікових бали. Нічия у цій битві влаштовувала лишень конкурентів.

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Туринці краще розпочали зустріч, більше володіючи м'ячем і активніше працюючи на чужій половині. На 12-й хвилині такий футбол вилився у момент Куадрадо – колумбієць змістився з флангу, обіграв захисника й пробив метрів з 22-х. М'яч пройшов повз дальню стійку. На жаль для фанів "Старої синьйори", цей епізод став найгострішим для Юве в першому таймі.

Мілан працював дещо скуто, нічого не витискаючи зі своїх контратак і сильно звалюючись до індивідуальних проходів на лівому фланзі, де діяли Тео Ернандес і Леау. Саме звідти прилетіла відповідь господарів на постріл Куадрадо – Леау пройшов поперек поля й закрутив з партнерами фантастичну комбінацію, в завершенні якої потужно вистрілив з-за меж штрафного. Щенсни парирував!

Ближче до середини першого тайму Мілан захопив ініціативу, а після заміни Ібрагімовіча на 28-й хвилині "россонері" взагалі почали тримати гру під повним контролем. Златан не зміг зіграти через пошкодження ахіла, а замість нього вийшов Жиру. Поява Олів'є додала господарям варіативності, та і пресингувати підопічні Стефано Піолі стали набагато краще і інтенсивніше.

Втім, домінування міланців у другій половині першого тайму вилилось лишень у два моменти. Обидва організував Калабрія, який стріляв з дистанції – в обох випадках м'яч пролетів у сантиметрах від дальньої дев'ятки. Щоправда, цим ударам передували підбирання, відбирання та хороші обіграші. "Россонері" взагалі грамотно міксували індивідуалізм та командну роботу, однак конвертувати їх у гол до перерви так і не вдалося.

В другому таймі зміст гри не змінився абсолютно. Мілан продовжив домінувати, активно працюючи з м'ячем на чужій половині й швидко повертаючи його після втрат. Господарі вели гру, але з організацією гольових нагод були шалені проблеми – за 30 хвилин "россонері" можуть занести в актив лишень прорив Тео Ернандеса метрів на 40 у штрафний зі щільним ударом по центру, а також подачу на голову Жиру. В обох епізодах Щенсни легко забрав м'яч до рук. Ще один епізод міг завершитись взяттям воріт, але ніхто не пішов на скидку Жиру з правого кута воротарського (та і сам Олів'є міг би спробувати пробити).

Ювентус навіть про такі моменти міг лишень мріяти. Загалом же, матч виглядав відверто нудно, чому неабияк сприяли низькі швидкості. Тренери намагалися освіжити гру замінами – Стефано Піолі на 61-й хвилині випустив Салемакерса й Бенассера (Діас і Мессіас пішли відпочивати), а Массімо Аллегрі замість Локателлі й Куадрадо на 66-й випустив Артура та Бернардескі. Ці ходи нічим не допомогли.

Із 70-х хвилин моменти взагалі зникли. На полі було багато боротьби й індивідуалізму без загострення чи хоча б цікавих комбінацій. Вихід Кіна замість Морати у складі туринців і заміна Леау й Калабрії на Ребіча та Флоренці не змінила хід зустрічі. Тим більше здивувала статистика ударів, яку показали на 82-й хвилині – їх було аж 22 (15:7 на користь Мілана, 4:0 у площину).

В ендшпілі зустрічі команди так і не змогли створити гідний уваги епізод біля воріт (вкрай неточний удар головою у виконанні Маккені записати у виключення важко). Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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