Ювентус долго не сможет рассчитывать на своего полузащитника Федерико Кьезу.

Федерико Кьеза успешно перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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На восстановление 24-летнему итальянцу понадобится около 7 месяцев, поэтому в нынешнем сезоне он уже не сыграет. Напомним, Федерико получил повреждение в матче против Ромы (4:3), врачи диагностировали ему разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В нынешнем сезоне Кьеза провел 18 матчей, в которых отличился 4-мя голами и совершил столько же ассистов.

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