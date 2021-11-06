Нападающий Анте Ребич восстановился и готов сыграть против Интера, сообщает Calciomercato.

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Хорват пропустил почти месяц из-за проблем со щиколоткой. Сегодня он уже приступил к тренировкам в общей группе, поэтому может претендовать по меньшей мере на выход из замены. В текущем сезоне Ребич провел 10 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

Напомним, поединок Милан – Интер состоится завтра, начало в 21:45. Сейчас "россонери" делят первую строчку Серии А с Наполи, опережая соседей на 7 очков.

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