Нападник Анте Ребіч відновився і готовий зіграти проти Інтера, інформує Calciomercato.

Гендиректор Мілана анонсував чистку від жадібних гравців – двоє лідерів можуть піти безкоштовно

Хорват пропустив майже місяць через проблеми зі щиколоткою. Сьогодні він вже розпочав тренування в загальній групі, тому може претендувати щонайменше на вихід із заміни. У поточному сезоні Ребіч провів 10 матчів, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, поєдинок Мілан – Інтер відбудеться завтра, початок о 21:45. Наразі "россонері" ділять першу сходинку Серії А з Наполі, випереджаючи сусідів на 7 очок.

Супердербі в Манчестері та Мілані, Ярмола і Ко загрожують Ліверпулю, Конте повертається в АПЛ – анонс насиченого вікенду