Генеральный директор Милана Иван Газидис заверил, что клуб не будет потакать заоблачным желаниям игроков и их агентов.

"Решения никогда не бывают легкими. Раньше игроки не пытались так явно уйти свободными агентами. Зато сегодня клубы действуют более ответственно на финансовом уровне, тогда как игроки и агенты действуют так, будто COVID никогда не было.

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Некоторым игрокам придется уйти свободными агентами из-за собственных запросов. Мы продолжим принимать решения в пользу клуба, оставаясь конкурентоспособными на вершине Серии А и Европы, но мы не можем игнорировать экономическую устойчивость. Я думаю, что мы могли ошибаться, но все решения были во благо клуба", – цитирует Газидиса Football Italia.

Напомним, летом Милан бесплатно отпустил Доннарумму и Чалханоглу, а в следующем году ситуация может повториться с Романьоли и Кессье.

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