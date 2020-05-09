Милан подтвердил, что несколько игроков команды сдали положительный тест на коронавирус

Итальянские клубы продолжают страдать от пандемии, на этот раз плохие новости пришли из Милана.

Имена инфицированных не разглашаются, однако президент "россонери" Паоло Скарони заверил, что Паоло и Даниэль Мальдини, которые уже вылечились от болезни, не находятся в этом списке, сообщает Football Italia со ссылкой на WarRoom.

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"У нас есть несколько зараженных игроков, но оба Мальдини не инфицированы. Мы должны привыкнуть жить с вирусом, это касается и футбола. Нельзя стоять на месте, пока скорость заражения не равна нулю", – сказал президент Милана.

К слову, несмотря на новости об инфицированных, игроки Милана провели тренировку на базе клуба. Футболисты выполняли атлетические и силовые упражнения, а Доннарумма и Бегович провели занятие с тренером вратарей.

В Италии с 4 мая позволили тренировки на базах клубов и в конце мая намеревались возобновить сезон. В нынешних условиях возвращения Серии А выглядит крайне маловероятным.

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