Мілан підтвердив, що кілька гравців команди здали позитивний тест на коронавірус

Італійські клуби продовжують потерпати від пандемії, цього разу погані новини надійшли з Мілана.

Імена інфікованих не розголошуються, проте президент "россонері" Паоло Скароні запевнив, що Паоло і Даніель Мальдіні, які вже вилікувалися від хвороби, не перебувають у цьому списку, повідомляє Football Italia з посиланням на WarRoom.

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"У нас є кілька заражених гравців, але обоє Мальдіні не інфіковані. Ми повинні звикнути жити з вірусом, це стосується і футболу. Не можна стояти на місці, поки швидкість зараження не дорівнює нулю", – сказав президент Мілана.

До слова, попри новини про інфікованих гравці Мілана провели тренування на базі клубу. Футболісти виконували атлетичні і силові вправи, а Доннарумма та Беговіч провели заняття з тренером воротарів.

В Італії з 4 травня дозволили тренування на базах клубів і в кінці травня мали намір відновити сезон. За нинішніх умов повернення Серії А виглядає вкрай малоймовірним.

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