Фиорентина объявила о 6 новых случаях заражения коронавирусом

Клуб из Флоренции продолжает страдать от COVID-19. Сегодня, 7 мая, "фиалки" сообщили об очередных диагностированных случаях.

Трое футболистов Фиорентины и столько же сотрудников клуба сдали положительный тест на коронавирус. Таким образом, во флорентийском клубе 6 официально подтвержденных случаев болезни. Все инфицированные находятся в изоляции, информирует официальный сайт клуба.

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К слову, ранее в лагере "фиалок" было трое больных – Патрик Кутроне, Душан Влахович и Херман Песселья. Все они успешно завершили лечение.

Напомним, 4 мая в Италии разрешили индивидуальные тренировки, а с 18 числа игроки смогут заниматься в составе групп. Ориентировочно в начале июня могут позволить возобновление сезона, но не исключено, что Серия А будет завершена досрочно.

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