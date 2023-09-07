Вингер Фиорентины Нико Гонсалес был рассержен на Лаутаро Мартинеса после поражения в матче чемпионата Италии.

Гонсалес был вызван в сборную Аргентины впервые после ЧМ-2022. Нико должен был попасть в заявку команды на Мундиаль, но получил травму.

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"Я счастлив каждый раз, когда надеваю эту футболку. Произошедшее осталось в прошлом. После этого момента я осознал, что мне нужно еще сильнее наслаждаться каждым днём, проведенным здесь с моими партнёрами по команде и друзьями.

Дубль Лаутаро Мартинеса в матче 3-го тура Серии А с Фиорентиной? Я хотел убить его. Но он мой друг, мы прибыли сюда вместе", – цитирует Гонсалеса Football Italia.

Напомним, Интер разбил Фиорентину в чемпионате Италии со счётом 4:0. Также Лаутаро оформил в ворота "фиалок" дубль в финале Кубка Италии, лишив Гонсалеса трофея.

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