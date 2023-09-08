Мілан випустив фірмову куртку в синьо-чорних кольорах, які асоціюються з Інтером.

Керівництво Мілана дало відмашку на негайне відкликання нових вітровок із клубних магазинів "россонері". Компанія Puma випустила нові куртки в кольорах найлютіших ворогів команди – Інтера.

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Щойно це сталося, в Інтернеті з'явилося багато критики з боку шанувальників "дияволів". Тож боси "россонері" були змушені відреагувати – вибір компанією Puma кольору був явною помилкою.

Наразі цю продукцію вже не можна придбати через офіційний сайт Мілана. Зазначимо, що Puma є технічним спонсором "россонері" з 2018 року.

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