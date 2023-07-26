Пресс-служба Вильярреала официально представила нового защитника. Маттео Габбиа присоединился к испанской команде на правах аренды. Он проведет в составе "желтой субмарины" только сезон 2023/24.

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Габбия дебютировал в составе Милана в 2017 году. В общей сложности за "россонери" он сыграл в 51 матче и отметился одним результативным действием.

Переход защитника стал частью соглашения Вильярреала с Миланом по трансферу Самуэля Чуквуэзе. Нападающий в ближайшее время должен присоединиться к миланской команде.

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