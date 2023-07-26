Прес-служба Вільяреала офіційно представила нового оборонця. Маттео Габбіа приєднався до іспанської команди на правах оренди. Він проведе у складі "жовтої субмарини" лише сезон 2023/24.

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Габбіа дебютував у складі Мілана у 2017 році. Загалом за "россонері" він зіграв у 51 матчі і відзначився однією результативною дією.

Перехід захисника став частиною угоди Вільяреала з Міланом щодо трансферу Самуеля Чуквуезе. Нападник найближчим часом має приєднатися до міланської команди.

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