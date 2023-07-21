Милан активно готовится к новому сезону и работает над усилением своей команды. Одной из целей "россонери" стал вингер Вильярреала Сэмюэль Чуквуэзе.

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Согласно информации Маттео Моретто, клубы уже начали переговоры по трансферу. Милан планирует заплатить за нигерийца до 28 миллионов евро, включая бонусы. Отмечается, что итальянский клуб уже согласовал детали личного контракта с Чуквуэзе.

Нигерийский вингер выступает за Вильярреал с 2018 года. Самюэль сыграл за испанскую команду в 207 матчах. В его активе 37 голов и 31 результативная передача. Действующее соглашение Чуквуэзе с Вильярреалом действует до 2024 года.

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