Милан обновил менеджмент после смены собственника – появился новый президент, ушел исполнительный директор

"Китайская эра" в истории итальянского Милана окончательно завершилась после отставки президента Йонхонга Ли и исполнительного директора "россонери" Марко Фассоне.

Новым президентом Милана стал Паоло Скарони, сообщает Football Italia.

71-летний бизнесмен ранее занимал должность гендиректора нефтегазового гиганта Eni. Кто станет новым исполнительным директором "россонери" пока неизвестно.

Напомним, что более недели назад Милан перешел в собственность хедж-фонда Elliot Management. Это произошло из-за долгов предыдущего владельца клуба Йонхонга Ли. Именно китайский бизнесмен с привлечением инвесторов выкупил 99,93 % акций Милана в прошлом году у компании Fininvest, которая принадлежит медиамагнату и политику Сильвио Берлускони.

Ожидается, что новое руководство Милана уволит главного тренера Дженнаро Гаттузо ради Конте, который недавно покинул Челси.

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