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Мілан оновив менеджмент після зміни власника – з'явився новий президент, пішов виконавчий директор

14:25 329 Читать на русском
Мілан оновив менеджмент після зміни власника – з'явився новий президент, пішов виконавчий директор
Паоло Скароні / il Giornale

"Китайська ера" в історії італійського Мілана остаточно завершилася після відставки президента Йонхонга Лі та виконавчого директора "россонері" Марко Фассоне.

Новим президентом Мілана став Паоло Скароні, повідомляє Football Italia.

71-річний бізнесмен раніше займав посаду гендиректора нафтогазового гіганта Eni. Хто стане новим виконавчим директором "россонері" наразі невідомо.

Нагадаємо, що більше тижня тому Мілан перейшов у власність хедж-фонду Elliot Management. Це сталося через борги попереднього власника клубу Йонхонга Лі. Саме китайський бізнесмен із залученням інвесторів викупив 99,93 % акцій Мілана минулого року в компанії Fininvest, яка належить медіамагнату та політику Сільвіо Берлусконі.

Очікується, що нове керівництво Мілана звільнить головного тренера Дженнаро Гаттузо заради Конте, який нещодавно покинув Челсі.

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Теги
Головне Італія Йонхонг Лі Паоло Скароні Мілан Мілан Марко Фассоне
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