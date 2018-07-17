Милан уволит Гаттузо ради Конте, – СМИ

Милан может уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо и пригласить на должность Антонио Конте.

Милан недавно продлил контракт с Дженнаро Гаттузо до 2021 года. Однако, тогдашний владелец клуба Йонгхонг Ли из-за долгов передал клуб компании Elliot Management.

Милан перешел в собственность хедж-фонда Elliot Management

Как сообщает Sport Mediaset, новые владельцы приняли решение пригласить Антонио Конте после того, как тот был уволен из Челси.

Дженнаро Гаттузо может потерять должность уже через несколько дней.

Также сообщается, что приход Конте облегчит задачу подписать форварда Альваро Морату, ведь оба работали вместе в Челси.

Вместе с Гаттузо клуб может уволить спортивного директора Массимо Мирабелли и генерального директора Марко Фассоне.