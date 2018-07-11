Милан перешел в собственность хедж-фонда Elliot Management

Бывший владелец Милана Йонхонг Ли не смог вовремя погасить долги перед инвестиционным фондом Elliott Management.

Китайские инвесторы Милана не смогли вовремя заплатить Elliott Management долг в размере 32 миллионов евро, поэтому акции клуба перешли в собственность американской компании, сообщает Football Italia.

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В 2017 году китайские инвесторы выкупили 99,93% акций Милана у Fininvest, чьим владельцем был Сильвио Берлускони. Китайцы заплатили 520 миллионов евро, при этом еще 220 миллионов они должны были потратить на погашение клубных долгов.

Новый владелец Милана Elliott Management намерен вложить 50 миллионов евро в акционерный капитал, чтобы привести финансы клуба в порядок. Также в течение нескольких месяцев Elliott Management планирует выделить дополнительную сумму на трансферы.

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"Финансовая поддержка, стабильность и надлежащий надзор являются необходимыми предпосылками для быстрого успеха. Elliott с нетерпением ждет возможности реализовать потенциал клуба и вернуть его в пантеон лучших европейских футбольных клубов, где он по праву должен находиться", – говорится в заявлении генерального директора компании Пол Сингера.