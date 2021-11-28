Мілан несподівано програв Сассуоло, Рома втримала перемогу над Торіно, команда Коваленка поступилась вдруге поспіль
В рамках 14-го туру Серії А відбулось кілька поєдинків, зокрема за участі Спеції з Віктором Коваленком у складі. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.
Чемпіонат Італії 2021/22, 14-й тур
Мілан – Сассуоло – 1:3
Голи: Романьйолі, 21 – Скамакка, 24, К'яер, 33, (аг.), Берарді, 66
Вилучення: Романьйолі, 77 (Мілан)
Спеція – Болонья – 0:1
Гол: Арнаутовіч, 83, (пен.)
Рома – Торіно – 1:0
Гол: Абрахам, 32
Мілан втратив перемогу над Сассуоло. Романьйолі відкрив рахунок на 21 хвилині після пасу Тео Ернандеса, але Скамакка блискавично вирівняв становище. К'яер до перерви зрізав м'яч у власні ворота, тож на перерву команди пішли за переваги Сассуоло. А у другій половині "нероверді" добили суперника – Берарді забив третій гол у ворота Меньяна, а Романьйолі залишив команду в меншості.
"Нічия з Удінезе – справедливий результат": Шевченко зізнався, чого не вистачило Дженоа для перемоги
Болонья вирвала перемогу над Спецією. Коваленко вийшов у стартовому складі господарів та відіграв 76 хвилин у поєдинку, але його доля вирішилась дещо пізніше – Арнаутовіч реалізував пенальті та забив єдиний гол у зустрічі.
Рома мінімально перемогла Торіно. Попри вимушену заміну Пеллегріні на 15 хвилині, "вовки" вийшли вперед ближче до кінця першої половини – Абрахам відзначився з чергового асисту Мхітаряна. Таммі міг оформити дубль, але арбітр після перегляду VAR скасував пенальті. У другому таймі команда Моурінью втримала переможний рахунок, набрала 25 очок та відірвалась від Лаціо, Фіорентини та Ювентуса.
Шевченко здобув перше очко у Серії А – не той результат, якого чекали, колосальні проблеми і неприємна серія Дженоа