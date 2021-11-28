"Сложный матч. Я доволен ничьей. В первом тайме команда играла хорошо, мы добавили в работе с мячом. После перерыва немного отдали инициативу, Удинезе начал гораздо больше прессинговать, нам было тяжело, хотя у нас были шансы. Ничья, по моему мнению, является справедливым результатом.

Шевченко добыл первое очко в Серии А – не тот результат, которого ждали, колоссальные проблемы и неприятная серия Дженоа

Это был такой "английский" матч. Я оцениваю нашу игру положительно, взять одно очко было непросто. Мне кажется, что мы шагнули вперед, если посмотреть на игру. Мы много работали над действиями в атаке, хорошо изучили Удинезе. Не хватило гола, но мы могли забить.

У Экубана был отличный момент. Удар не удался, но атака мне понравилась. Да, он часто терял мяч, но создавал возможности – проблемы возникли только при завершении. Ровелла может играть на любой позиции в полузащите. Он способен, понимает игру, видит поле, умеет двигаться и играть в отборе", – цитирует украинского специалиста Telegram-канал Гранде Шева.

Напомним, после 14-ти туров Дженоа идет в турнирной таблице Серии А на восемнадцатой строчке, набрав десять очков.

Ювентус – Аталанта: конец 32-летнего проклятия, Малиновский не впечатлил, а туринцам не позавидуешь