Милан надеется, что Аллегри вернется в клуб и вернет ему былое величие

Руководство Милана не покидает надежд на возобновление сотрудничества с Массимилано Аллегри.

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Милан готовит большие перемены в кадровой политике на ближайшие два года. Клуб хочет отказаться от ценных трансферов игроков с большими зарплатами и сделать ставку на собственных воспитанников. Всем этим процессом должен руководить Аллегри, у которого есть большой опыт побед в чемпионате Италии. Милан видит в нем своего Алекса Фергюсона – тренера-эпоху, который вернет команде ведущие позиции на внутренней арене и в Европе.

Напомним, именно Аллегри в последний раз приводил Милан к титулу чемпионов Серии А в сезоне 2010/11.

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