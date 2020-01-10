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Мілан сподівається, що Аллегрі повернеться в клуб і поверне йому колишню велич

12:46 341 Читать на русском
Мілан сподівається, що Аллегрі повернеться в клуб і поверне йому колишню велич
Массімілано Аллегрі / Getty Images

Керівництво Мілана не покидає надій на відновлення співпраці з Массімілано Аллегрі.

"Россонері" будують плани щодо повернення 52-річного фахівця, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Мілан готує великі зміни у кадровій політиці на найближчі два роки. Клуб хоче відмовитись від коштовних трансферів гравців з великими зарплатами і зробити ставку на власних вихованців. Всім цим процесом повинен керувати Аллегрі, у якого є великий досвід перемог у чемпіонаті Італії. Мілан бачить у ньому власного Алекса Фергюсона – тренера-епоху, який поверне команді провідні позиції на внутрішній арені та у Європі.

Нагадаємо, саме Аллегрі востаннє приводив Мілан до титулу чемпіонів Серїі А у сезоні 2010/11.

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Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Мілан Мілан
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