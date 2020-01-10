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Милан отклонил два предложения Тоттенхэма по Пйонтеку – лондонцы были готовы отдать своих игроков за поляка

10 января 10:56 286 Читати українською
Милан отклонил два предложения Тоттенхэма по Пйонтеку – лондонцы были готовы отдать своих игроков за поляка
Кшиштоф Пйонтек / Getty Images

Тоттенхэм потерпел неудачу в попытках подписать нападающего Милан Кшиштофа Пйонтека.

"Россонери" отклонили два предложения клуба АПЛ по 24-летнего форварду, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Сначала Тоттенхэм предложил прямой выкуп Пйонтека, однако Милан не согласился. Тогда "шпоры" выдвинули вариант с обменом бомбардира на двух своих игроков и доплату. Впрочем, защитник Хуан Фойт и хавбек Виктор Ваньяма не повлияли на позиции руководства миланцев.

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Отметим, что сезон 2019/20 складывается для Пйонтека значительно хуже предыдущего – всего четыре гола в 18 матчах.

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Теги
Англия Италия Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Милан Милан Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Хуан Фойт Хуан Фойт Виктор Ваньяма Виктор Ваньяма
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